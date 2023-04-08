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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب بحوزته طبنجة بالخزنة وخنجر محظور بمطار القاهرة .. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته طبنجة وخنجر، تم اتخاذ  الاجراءات القانونية حياله. 

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عمان استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم كمال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب قام جمال احمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط طبنجة صغيرة وسط الملابس.

قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف احمد عبد الواحد و عماد صلاح مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما اسفر عن ضبط سلاح ابيض عبارة عن خنجر افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه ومعه الطبنجة محظورين طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

 

مطار القاهرة عمان

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