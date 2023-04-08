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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. 8 غيابات تضرب مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم

فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، اليوم السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الهولندي إريك تين هاج، تحقيق الفوز على إيفرتون في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الثالث “مؤقتا" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتعزيز فرصه في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

غيابات مانشستر يونايتد وإيفرتون

ويفقد مانشستر يونايتد خدمات كل من لوك شاو وأليخاندرو جاراناتشو وتوم هيتون ودوني فان دي بيك، بسبب الإصابة.

كما يستمر غياب البرازيلي كاسيميرو عن مانشستر يونايتد، حيث يقضي المباراة الأخيرة من فترة إيقافه 4 مباريات.

ومن المقرر أن يعود الدنماركي كريستيان إريكسن لتشكيلة مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ شهر يناير، بعد تعافيه من الإصابة، حسبما أعلن المدير الفني الهولندي إريك تين هاج.

في المقابل، تعرض عبدولاي دوكوري، لاعب إيفرتون، للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة توتهام على ملعب جوديسون بارك يوم الإثنين الماضي، كما يغيب دومينيك كاليفرت لوين بسبب إصابة في الفخذ، وأندروس تاونسند بسبب إصابة في الركبة.

يذكر أن مانشستر يونايتد تلغب على إيفرتون بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 16 بـ 27 نقطة.

مانشستر يونايتد إيفرتون تين هاج مانشستر يونايتد وإيفرتون الدوري الإنجليزي

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