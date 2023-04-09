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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي وكيا تقودان اتحادًا جديدًا لتطوير سيارات ذكية

صدى البلد

قررت مجموعة هيونداي الكورية للسيارات المالكة للعلامات التجارية هيونداي موتورز كيا تسريع قدرتها التنافسية في تطوير نظام التحكم في السيارة من خلال توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع 17 شركة.

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هيونداي وكيا تقودان اتحادًا جديدًا لتطوير سيارات ذكية

ستشكل شركتا صناعة السيارات الكوريتان الجنوبيتان تحالف تطوير ما يسميانه المركبات المتقدمة المعرفة بالبرمجيات (SDVs) التي تتميز "بالبرنامج المتكامل الذي يتحكم في الإلكترونيات المختلفة في السيارة بناءً على بنية التحكم المركزية".

هيونداي وكيا تقودان اتحادًا جديدًا لتطوير سيارات ذكية

تقول هيونداي وكيا أن هذا النموذج الجديد يمكنه التحقق من الخوارزميات من خلال المحاكاة الافتراضية لتقصير وقت التطوير، ويختلف هذا عن الأساليب المستخدمة في الماضي عندما كان يجب تنفيذ برنامج التحكم على الأجهزة ليتم التحقق منه وتحسينه. 

 

يهدف الكونسورتيوم أيضًا إلى إنشاء برامج وحلول تطوير افتراضية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التكامل العضوي لبرنامج التحكم الخاص بشركة هيونداي وكيا.

 

ويشارك في الكونسورتيوم 19 شركة كورية ودولية، وتشمل هذه الشركات العديد من الشركات التابعة لشركة هيونداي موتورز ، بما في ذلك هيونداي وكيا و Hyundai MOBIS و Hyundai WIA و Hyundai KEFICO و Hyundai Transys و Hyundai NGV و Hyundai AutoEver. 

 

يشمل الشركاء الآخرون Vitesco و Robert Bosch و HL Mandoو dSPACEو MathWorksو SureSoft Techو Synopsysو IPG Automotiveو ETASو Vectorو ControlWorks.

هيونداي وكيا تقودان اتحادًا جديدًا لتطوير سيارات ذكية

ينقسم هذا الاتحاد إلى "مجموعة تطوير" لوحدات التحكم وتطوير إنتاج البرامج ، بالإضافة إلى "مجموعة تكنولوجية" لدعم التقنيات المتخصصة.

 

قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز تخطيط وتنسيق البحث والتطوير لشركة هيونداي وكيا يونج وا كيم: "نهدف إلى تسريع انتقال المركبات المعرفة بالبرمجيات من خلال التوحيد القياسي والنظام الإيكولوجي المفتوح للتطوير من خلال التعاون الوثيق مع الشركات الرائدة في الصناعة، سيكون تبادل التكنولوجيا والتعاون المشتق من الاتحاد عاملاً رئيسياً في تعزيز القدرة التنافسية للبرامج، ونتطلع إلى تقديم تجربة تنقل أكثر تقدمًا للعملاء من خلال SDV. "

هيونداي كيا hyundai SDVs هيونداي موتورز

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