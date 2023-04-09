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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التراس يؤدى اليمين الدستورية ونظر طلبي مناقشة عامة حول ترشيد مياه الري وتعزيز الاقتصاد الدائري.. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

الشيوخ ينظر خلال ساعات طلب مناقشة بشان سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري .. والتراس يؤدي اليمين الدستورية 

الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري

 

يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  لعقد جلساته بداية اليوم الأحد  وحتى غد الاثنين، حيث تنتظره أجندة تشريعية مزدحمة، يتم خلالها مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد عدد من المناقشات.

وتشهد جلسة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، كما تشهد نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.

ويأتي ذلك في ظل مواجهة العالم بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له.

ومن هذا المنطلق يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،اليوم الأحد أداء الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية عضوا معينا بالمجلس.


كما تناقش  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، غدا الاثنين طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.

وقال النائب سالم شتيوي، عضو مجلس الشيوخ في الطلب المقدم به، إن الله سبحانه وتعالي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها الماء فيجب الحفاظ عليها فلا قيمة الحياة بدون الماء ويقول سبحانه وتعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، في ظل أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من ۱۱۰ مليون نسمة ومازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر .

وتابع "شتيوي"، أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لان الري بالغمر يؤدي الى فقد اكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة فلابد من اتباع العديد من السيل للمحافظة علي الموارد المالية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز العالي ومنها:

1- يجب العمل علي توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها.

2- تحلية مياه البحر .

3- إعادة معالجة مياه الصرف.

وأن الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الري:-

1- استعمال وسائل الري الحديثة

2- استعمال مواد عضوية لتحسين التربة .

3- التوصية ان يكون الري في المساء أو الصباح الباكر .

4- رفع مستوي الوعي لدي المزارعين .

5- تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ترشيد مياه الري الجلسة العامة الاقتصاد الدائرى

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