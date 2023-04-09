أهم حقوق الإنسان.. "الجمهورية": الاهتمام بصحة المصريين يتصدر أولويات الدولة

أكدت صحيفة الجمهورية، أن الاهتمام بصحة المصريين وإطلاق المبادرات الصحية لإنهاء قوائم الانتظار في الحالات الحرجة.. وتقديم رعاية صحية فائقة للسيدات والأطفال وكبار السن.. يتصدر أولويات الدولة المصرية باعتبار أن الرعاية الصحية من أهم محاور بناء الإنسان واعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق الإنسان المصري.

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم الأحد تحت عنوان تحسين الخدمات الصحية، أنه في هذا الإطار يأتي الاهتمام بنظام التأمين الصحى الشامل ومد مظلة الرعاية الصحية لتشمل كل المصريين والاستمرار في بذل أقصى لجهود لتوفير خدمات جيدة للرعاية الصحية وزيـادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالى الحالى بنسبة ٣٠ ٪ مقارنة بالعام المالى الماضي.

أهم حقوق الإنسان

وقالت إنه في هذا الإطار ساهمت مبادرة “حياة كريمة” ونظام التأمني الصحى الشامل فى تأهيل وتطوير المنشآت الصحية ورفع مستوى الأداء والخدمات فى الوحدات الصحية بالقرى وتطوير المستشفيات العامة وزيادة غرف الرعاية المركزة والحالات الحرجة وتوفير أحدث الأجهزة اللازمة لكافة المستشفيات من أجل تحسين الخدمات الصحية للمصريين.

أهم حقوق الإنسان

وأكدت أن تحسين الرعاية الصحية يأتي من أهم حقوق الإنسان التي تسعى الدولة المصرية لرفع مستوى الأداء والخدمات الصحية وتوفيرها لكل المصريين.