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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بـ صدى البلد: ابنة شقيقتي متغيبة منذ أسبوع

مريم
مريم

أرسلت القارئة إيمان صالح تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنة شقيقتها المتغيبة.

وقالت في استغاثتها: مريم متغيبة من يوم الأحد من الزقازيق عندها اضطراب نفسي، برجاء من يجدها يرجي الاتصال على الرقم  .01147293226،01008395528
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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