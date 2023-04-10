غرق رضيع داخل مصرف مائي في سوهاج

لقي طفل لم يبلغ سوى عامه الثاني من العُمر، مصرعه غرقًا داخل مصرف مائي، حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه بجوار منزل أسرته، وسقط بالمصرف المائي؛ ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول الطفل (عدي محمد م ا- ويقيم دائرة المركز- جثة هامدة)، إدعاء غرق.

وبسؤال كلًا من:" والدته سحر ص ع- 35 سنة- ربة منزل، وشقيق والده أبو خزيم ا- 29 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء لهو المذكور على حافة مصرف مائي بجوار المنزل انزلقت قدماه وسقط به؛ ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.