سيدات مصر للتنس يواجهن تركيا في بداية مشوار كأس بيلي جين كينج

يستهل منتخب مصر للسيدات للتنس مبارياته بالمجموعة الأولى الأفروأوربية لكأس بيلي جين كينج بمواجهة صاحب الأرض المنتخب التركي اليوم الإثنين.



وتبدأ منافسات المجموعة اعتبارا من اليوم وتستمر حتى يوم 15 أبريل الجاري، بمدينة أنطاليا التركية وتضم مجموعة مصر كل من ليتوانيا والمجر وتركيا وهولندا.



ويمثل منتخب مصر كل من اللاعبات رنا شريف وساندرا سمير و لميس الحسيني وميرنا رفعت تحت قيادة المدير الفني مصطفى نعيم والمدرب وعلا أبو ذكري وسمر علي.



وتغيب عن صفوف المنتخب نجمة التنس المصري والعالمي ميار شريف بسبب الإصابة المفاجئة التي تعرضت لها وحرمتها من التواجد فى المنافسات مع المنتخب الوطنى.



وأعربت ميار شريف، عن أسفها وحزنها البالغ لعدم مشاركتها مع المنتخب خاصة بعدما استطاع الفريق تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمجموعة الأولى لأول مرة في تاريخ التنس النسائي المصري.