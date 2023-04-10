فرج عامر يقدم بلاغا للنائب العام بسبب المخالفات المالية الخاصة بسموحة

شارك المهندس فرج عامر تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عامر :"تقدمنا ببلاغ للنائب العام عن المخالفات المالية الموجودة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسسبات الخاصة بنادي سموحة".

يذكر أنه قد وجّه المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر: "حسبنا الله فى كل من سعى لخراب بيت مسلم من حسد أو حقد أو غيره اللهم اصرف عنا شرورهم".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، نظيره الداخلية، في التاسعة والربع من مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتي فريق سموحة فى المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، بينما فريق الداخلية فى المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة، ويسعي الفريقان لتحقيق الثلاث نقاط من أجل التقدم فى بطولة الدوري.