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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجول.. لاميتا فرنجيه تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه ، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت لاميتا في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية قميص كاروهات وكاب ابيض وبنطلون جينز.

 

من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منهامسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.


وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامرحسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقلوسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

زواج لاميتا فرنجية 

تزوجت لاميتا فرنجية عام 2015 من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، وأحدث خبر زواجها ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي العربي وذلك بسبب عدم إعلانها عنه، إلا بعده بعدة أشهر حيث بدأت تنشر صور خاصة من حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ورزق كلا من “لاميتا” و"فريدي" بأول طفل لهما وهو جاستن عام 2016، كما ووضعت طفلها الثاني فى 2020.

 لاميتا فرنجية تدخل عالم الموضة

ودخلت لاميتا فرنجية عام 2016 عالم الموضة فقامت بتصميم أزياء و قدمت لاميتا مجموعتها في دبي.

أحدث أعمال لاميتا فرنجية أعمال لاميتا فرنجية

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