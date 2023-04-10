سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في دوري السوبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي نظيره فريق مصر للتأمين مساء اليوم في اللقاء الثاني بين الفريقين بالدور ربع نهائي من بطولة الدوري.

تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتعد المباراة ذات أهمية كبيرة للأهلي؛ لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة في المنافسة على اللقب.

وشهد مران سيدات سلة الأهلي أمس تركيزا كبيرا على العديد من الأمور الفنية ضمن خطة الاستعداد لمواجهة مصر للتأمين في ربع نهائي البطولة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولي على حساب مصر للتامين بنتيجة ٩٨-٧١.