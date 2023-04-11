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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف أسعار هاتف شاومي العملاق Xiaomi 13 Ultra

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra

كشفت تسريبات أسعار هاتف Xiaomi 13 Ultra الرائد والمتوقع إطلاقه في 18 أبريل المقبل من شركة شاومي الصينية، حيث يعد الهاتف واحدا من أفضل هواتف أندرويد القادمة إلى الأسواق العالمية مع قدرات كاميرا متميزة للغاية. 

وحسب موقع GSMArena فإن النموذج الأساسي من هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra والذي يقدم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجا بايت سيبلغ سعره  916 دولارًا أمريكيًا في السوق العالمية. 

ومن المتوقع أن تأتي نسخة الأكبر لهاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت، بسعر 988 دولارًا أمريكيًا، أما بالنسبة لنسخة 16 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت فستأتي بسعر 1090 دولارًا.  

 

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالج للهواتف الذكية حتى الآن، مع بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات ، مع نظام التشغيل أندرويد 13. 

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra إمكانيات تصوير أسطورية مع ميزة التركيز التلقائي PDAF مع جميع المستشعرات في الكاميرات الأربعة ، بالإضافة إلى مستشعر dToF ثلاثي الأبعاد، مع دعم التقريب البصري OIS ، كما ستقدم الكاميرا الرئيسية دقة 200 ميجا بيكسل، مع 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.  

 

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