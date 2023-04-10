أهمها منع الزكاة وأكل الحرام.. أزهري: أسباب محق البركة من البيوت

قال الشيخ رمضان عبد الرازق إن هناك 8 موانع للبركة في المنازل وما يمنع البركة في بيوتنا كثر الحلف . سيدنا النبي يقول إن كثرة الحلف ملفقة للسلعة ممحقة للبركة، الكذب والخيانة، أكل الحرام، منع الزكاة وعدم الرضا".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الإثنين أن موانع البركة في البيوت هي كل معصية وأخص هنا عموم المعصية.

وتابع أن "النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ما يمنع البركة أيضًا هو كل شيء لم يبدأ بالبسملة لأن كل شيء لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر يعني ممحوق البركة".