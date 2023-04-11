الكويت| أمطار غزيرة تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من إدارة الأرصاد الجوية

شهدت الكويت حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تأثرت عدة مناطق بهطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من ارتفاع حدة الهطول مساء الأربعاء.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت من هطول أمطار على جميع مناطق البلاد، بداية من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى عصر يوم الخميس.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبدالعزيز القراوي، إن "الأمطار الغزيرة ستبلغ ذروتها من مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس".

وأوضح أن "إدارة الأرصاد الجوية ترصد حالة الطقس على مدار الساعة".

وأضاف أن "سقوط الأمطار سيكون على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة، حيث ستتركز الحالة المطرية على المناطق الوسطى في البلاد".

وأشار القراوي، إلى أنه "يتوقع أن تكون كميات الأمطار أكثر من 20 ملم”.

وأوضح أن "الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة".

وأكد القراوي، أن سبب الأمطار يعود إلى مرور منخفض جوي سطحي قادم من غرب البلاد يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار غزيرة على بعض المناطق.

وأفاد كادر التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب" الإقليمي بأن "الأحوال الجوية في الكويت تستوجب الانتباه الشديد من مخاطر تشكل السيول المفاجئة، وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق بما فيها أحياء من العاصمة".