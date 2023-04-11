عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت| أمطار غزيرة تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من إدارة الأرصاد الجوية

الكويت
الكويت

شهدت الكويت حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تأثرت عدة مناطق بهطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من ارتفاع حدة الهطول مساء الأربعاء.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت من هطول أمطار على جميع مناطق البلاد، بداية من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى عصر يوم الخميس.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبدالعزيز القراوي، إن "الأمطار الغزيرة ستبلغ ذروتها من مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس".

وأوضح أن "إدارة الأرصاد الجوية ترصد حالة الطقس على مدار الساعة".

وأضاف أن "سقوط الأمطار سيكون على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة، حيث ستتركز الحالة المطرية على المناطق الوسطى في البلاد".

وأشار القراوي، إلى أنه "يتوقع أن تكون كميات الأمطار أكثر من 20 ملم”.

موجة طقس سيئ تضرب الكويت بداية من مساء اليوم

الكويت..الخارجية توجه طلبا عاجلا لرعاياها قبل السفر إلى إحدى دول الشنغن

وأوضح أن "الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة".

وأكد القراوي، أن سبب الأمطار يعود إلى مرور منخفض جوي سطحي قادم من غرب البلاد يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار غزيرة على بعض المناطق.

وأفاد كادر التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب" الإقليمي بأن "الأحوال الجوية في الكويت تستوجب الانتباه الشديد من مخاطر تشكل السيول المفاجئة، وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق بما فيها أحياء من العاصمة".

الكويت الأرصاد الجوية حالة الطقس سقوط الأمطار منخفض جوى الأمطار الغزيرة الأرصاد الجوية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة ضحية الكلب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

مكونات أسلحة بيولوجية.. روسيا تكشف عن كارثة أمريكية في أوكرانيا

السعودية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. والدفاع المدني يناشد المواطنين

رئيس وزراء أوكرانيا يعلن موعد بدء هجوم كييف المضاد

انتهاء الهيمنة.. مسؤول أمريكي يعترف ببدء تخلي بعض دول العالم عن الدولار

كوريا الشمالية تتباهي بصواريخ باليستية "معطلة"..الوثائق الأمريكية السرية تفضح بيونج يانج

تدخل وزارة العدل.. إعلان عاجل من الدفاع الأمريكية بشأن أزمة الوثائق السرية

"فوكس نيوز" تفجر مفاجأة بشأن مسرب الوثائق السرية الأمريكية

"تنحي عن منصبك".. تهديد زيلينسكي بعواقب كارثية بسبب تدمير أوكرانيا

ترشيحاتنا

وداعا لـ الأخضر.. روسيا تستبدل الدولار بـ اليوان الصيني

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالموافقة على السعة الكاملة للإستاد بمواجهة الرجاء

متى صلاة القيام ؟ عدد ركعاتها وكيفية أدائها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توفر مساحة تخزين.. Google تطلق ميزة الأرشفة التلقائية للتطبيقات مع نظام أندرويد

خد الجاكت معاك.. الأرصاد تحذر المصريين من عودة الشتاء غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشتاء رجع.. كيف تحمي نفسك من أضرار الأمطار

أصغر من الريموت.. شاهد أقصر كلبة في العالم

أبرز إطلالات متسابقة ذا فويس كيدز قبل ارتداء الحجاب.. صور

كيف تحمى نفسك من أضرار الفسيخ والرنجة؟ ..طبيب يوضح

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ