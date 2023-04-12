نجم مصر.. فرج عامر يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده

هنأ فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اللاعب مؤمن زكريا، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “كل سنة وانت طيب يا ايقونة سموحة ونجم مصر”.

وكان فرج عامر رئيس نادى سموحة، قد أعلن أن مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، قرر استكمال رحلته العلاجية مجددا في الخارج.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مؤمن زكريا : بدأت علاجًا جديدًا وإن شاء الله خير، أطالب الناس بالدعاء".

ويعاني مؤمن زكريا ، من مرض عصبي نادر أبعده عن عالم كرة القدم، في آخر عامين، منذ أن قطع إعارته إلى أحد الأندية السعودية لهذا السبب.