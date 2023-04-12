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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث نادر.. ولادة رضيع له أسنان في دولة عربية| شاهد

صدى البلد

شهد مستشفى الشوملي العام جنوبي محافظة بابل العراقية، ولادة طفل بأسنان لبنية، في حالة نادرة تحدث.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال مسؤول صالة العمليات الجراحية الكبرى في مستشفى الشوملي العام في بيان، إن "المستشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان لبنية وهو من الحالات النادرة جداً".

وأوضح المسؤول أن "الطفل تمت ولادته بعملية قيصرية، وهو بحالة صحية جيدة".

الطفل المولود

وفي الحالات الطبيعية، يبدأ معظم الأطفال التسنين بين عمر 6 أشهر إلى 12 شهراً، ومع ذلك فإنه تظهر مجموعة من الاختلافات بين طفل وآخر.

بحسب دراسات علمية، فإن بعض الأطفال لا تكون لديهم أي أسنان في عمر سنة، وغالباً ما يظهر السن الأول عند عمر 6 أشهر، حيث تبدأ الأسنان الأمامية (القواطع السفلية) في الظهور أولاً، ثم تتوالى الأخرى.

السنّان الاماميان في اللثة السفلى (القواطع المركزية السفلى) هما اول الاسنان التي تظهر، ويتبعهما اثنان من كبار الاسنان الامامية (القواطع المركزية العلوية). 

وتكون قد ظهرت لمعظم الأطفال العشرين سناً الأولية بحلول 3 سنوات من العمر، ويفقد الطفل الاسنان الأولية بين عمر 5 سنوات و13 سنة لإفساح المجال  للأسنان الدائمة.

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العراق ولادة طفل أسنان لبنية محافظة بابل مستشفى الشوملي العام

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