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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

وزير الرياضة يتابع مستجدات برنامج اتحاد ألعاب القوى لأولمبياد باريس 2024

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة مستجدات برنامج الاتحاد المصري لالعاب القوي لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.

تناول اللقاء مناقشة احتياجات الاتحاد خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادات للبطولات القادمة، كما تناول اللقاء موقف اللاعب إيهاب عبد الرحمن من تنفيذ خطة الإعداد من المعسكرات والبطولات القادمة.

ووجه “صبحى”، بالمتابعة المستمرة مع اللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحادات الرياضية فيما يتعلق بإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لمختلف المنافسات الدولية، وتهيئة الأجواء حولهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل المستويات، سعياً لإحراز إنجازات جديدة بمختلف البطولات التي يخوضونها، في ضوء رؤية الوزارة الرامية إلى الحفاظ على استدامة الإنجازات الرياضية خلال الآونة الأخيرة.

وثمن "صبحي" النتائج المتميزة التي يحققها أبطال مصر في ألعاب القوى ضمن الاستعداد لخوض البطولات الدولية الرسمية المقبلة، مطالبًا اللاعبين بمزيد من التركيز، وإضافة إنجازات جديدة لسجل نجاحات الرياضة المصرية.

من جانبه، وجه الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى نيابةً عن مجلس إدارة الاتحاد الشكر والتقدير والإعزاز إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ على دعمه للاتحاد المصري لألعاب القوى، ورعاية الدولة للاعبين واللاعبات، والذي كان له عظيم الأثر في نفوسهم بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حضر اللقاء قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومن جانب الاتحاد الدكتور محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد، واللاعب ايهاب عبدالرحمن.

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