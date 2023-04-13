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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف المزيد من التفاصيل عن سيارات كراون الجديدة| فيديو

صدى البلد

تتوفر سيارة الكروس أوفر تويوتا كراون Crown بالفعل في الولايات المتحدة ، لكن اليابان ستحصل قريبًا على مجموعة موسعة من سيارات كراون، بعد تقديم كراون سيدان رسمياً، و ستيت و Sports Type SUV في يوليو 2022 ، أصدرت شركة صناعة السيارات الآن مزيدًا من المعلومات حول مواصفاتها الفنية جنبًا إلى جنب مع مواعيد إطلاق السوق المتوقعة.

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تم بالفعل تفصيل التصميم الخارجي للنماذج، الآن نشرت تويوتا مقطع فيديو جديدًا لخمسة مقاعد من الداخل، تبدو مقصورات القيادة الرقمية مشابهة جدًا لتلك الموجودة في كراون كروس أوفر، وكذلك التصميم الداخلي. 

 

أضاف مصممو تويوتا ميزات جديدة مثل الإضاءة المحيطة واللمسات الخشبية والمواد الجديدة للتنجيد، ويحتوي كراون سيدان على مقابض على ظهور المقاعد، ويمكن طي المقاعد الخلفية بشكل مسطح مما يخلق منطقة شحن كبيرة جدًا.

 

تعتمد جميع سلسلة كراون على منصة TNGA، فيما يتعلق بالقوى المحركة ستتوفر سيارات الدفع الرباعي من النوع الرياضي ونوع العقارات بنكهات هجينة ذاتية الشحن ومكونات هجينة - تمامًا مثل كروس أوفر. 

 

زمن ناحية أخرى سيتم تقديم نوع السيدان بأشكال هجينة و FCEV، مما يوسع نطاق الهيدروجين في تويوتا بجانب ميراي، لم تنشر تويوتا أرقام الإنتاج والمدى لكل مجموعة نقل حركة ولكنها كشفت عن أبعاد جميع الطرازات.

 

سيتم طرح أول طرازات كراون للبيع في اليابان بجانب الكروس أوفر المتوفرة بالفعل هي سيارات الدفع الرباعي وسيدان ، وستأتي في خريف عام 2023 ، بينما ستتبعهم ستيت في عام 2024.

SUV كراون تويوتا Crown Sports Type

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