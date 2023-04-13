اتحاد الكرة يعتمد لائحة مكافآت جديدة لمنتخب مصر الأول بعد مباراة غينيا

أكد الاعلامي وليد الحديدي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمد لائحة مكافأت جديدة للاعبي المنتخب والجهاز الفني، سيتم تطبيقها بعد مباراة غينيا المقبلة في تصفيات إفريقيا.

وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن اللائحة الجديدة تقتضى رفع المكافأت للضعف ليتقاضى كل لاعب 1000 دولار حال الفوز في مباراة داخل الأرض أو خارجها، بدلا من 500 ألف دولار للفوز داخل الأرض وألف دولار للمباراة للفوز خارد الأرض.

وأضاف: اللائحة الجديدة شتشهد تغييرا في منع مكافأة التعادل داخل الأرض واعتماد نفس المكافأة حال تحققت خارج الأرض.