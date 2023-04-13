وكيل صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في تسعير المجمعات الصناعية

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الدولة متجهة بكل قوة لدعم الصناعة وتطويرها من خلال ضخ استثمارات للنهوض بها ، مشيرا الي ان العالم اجمع عاني اقتصاديا بسبب ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .

واشار محمد سعد عوض الله خلال تصريحات له اليوم الخميس ، الي ضرورة دعم وتطوير المجمعات الصناعية، موضحا ان هناك العديد من هذه المجمعات خالية علي عروشها وبدون استغلال نظرا لارتفاع اسعارها، قائلا : يجب اعادة النظر في التسعير وتقديم التسهيلات وسبل الدعم لتشغيلها في اقرب وقت .

وشدد وكيل صناعة النواب علي ضرورة وجود قوانين ثابتة ومستدامة لانها السبيل لجذب الاستثمارات الخارجية ،فهو مدى قناعتها بنجاح المستثمر المحلي في ظل قوانين ثابتة لا تتغير ،مضيفا ان قانون الصناعة الحالي صدر منذ سنه ١٩٥٨ واللجنة حاليا تقوم بمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم مع المستثمرين وكل المعنيين بالصناعة للخروج بمشروع قانون يناسب ويتماشى مع قوانين الدول الصناعية الكبري.

كما شدد وكيل صناعة النواب علي ضرورة توعية القائمين علي الصناعة بفرص العمل المتاحة والصناعات الممكن قيامها في المناطق التي تتوافر بها المواد الخام لتفادي المصاريف اللوجستية .