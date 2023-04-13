عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في تسعير المجمعات الصناعية

محمد سعد عوض الله
محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الدولة متجهة بكل قوة لدعم الصناعة وتطويرها من خلال ضخ استثمارات للنهوض بها ، مشيرا الي ان العالم اجمع عاني اقتصاديا بسبب ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .

واشار محمد سعد عوض الله خلال تصريحات له اليوم الخميس ، الي ضرورة دعم وتطوير المجمعات الصناعية، موضحا ان هناك العديد من هذه المجمعات خالية علي عروشها وبدون استغلال نظرا لارتفاع اسعارها، قائلا : يجب اعادة النظر في التسعير وتقديم التسهيلات وسبل الدعم لتشغيلها في اقرب وقت .

وشدد وكيل صناعة النواب علي ضرورة وجود قوانين ثابتة ومستدامة لانها السبيل لجذب الاستثمارات الخارجية ،فهو مدى قناعتها بنجاح المستثمر المحلي في ظل قوانين ثابتة لا تتغير ،مضيفا ان قانون الصناعة الحالي صدر منذ سنه ١٩٥٨ واللجنة حاليا تقوم بمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم  مع المستثمرين وكل المعنيين بالصناعة للخروج بمشروع قانون يناسب ويتماشى مع قوانين الدول الصناعية الكبري.

كما شدد وكيل صناعة النواب علي ضرورة توعية القائمين علي الصناعة بفرص العمل المتاحة والصناعات الممكن قيامها في المناطق التي تتوافر بها المواد الخام لتفادي المصاريف اللوجستية . 

محمد سعد عوض الله الصناعة كورونا المجمعات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

صرف مستحقات اللاعبين| أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد وصوله مصر

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

قتلت خطيبها بعد كتب الكتاب.. كشف لغز العثور على جثة شاب بزراعات سوهاج

ترشيحاتنا

أسامة الشاهد: تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة في إصلاح منظومة إصدار التراخيص الصناعية

الكرملين: البحر الأسود لن يكون أبدا "بحر الناتو"

ارتفاع حصيلة غرقى مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 قتيلا

في حفل الإفطار.. الطلاب الوافدون يتوجهون بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر

بعد غياب 11 عامًا .. ماذا دار في السعودية بعد حفاوة استقبال سوريا

خطة أمن بايدن.. العثور على وثائق أمريكية سرية في "الزبالة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

فطارك عندنا: كفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو رول الجلاش بالشوكولاتة

تحذير.. كيف تكتشفين الكاميرات السرية في غرف قياس الملابس؟

تحذير.. نوع من السجائر فيه سم خطير

فيديو

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ