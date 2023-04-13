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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 2 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص قبل ترويجهم 25 كيلو حشيش

سددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة حيث نجحوا في القبض علي ٣ أشخاص بحوزتهم ٢٥ كيلو حشيش بقرابة الـ ٢ مليون جنيه قبل ترويجها في العيد .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وتمكنت قوات الأمن من ضبط سائق مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة أجرة ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنه 23 كيلوجرام حشيش وهاتفى محمول. 

واعترف المتهم بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد " بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالى .

المتهم وامامه فرش الحشيش

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالمرج حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت ٢ كيلو جرام و3 هواتف محمولة ، وإعترف أحدهما بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وأضاف بإقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة .

وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة ، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ٢ مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمان وامامهما الحشيش
حشيش مواد مخدرة امن القاهرة مباحث القاهرة العيد

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