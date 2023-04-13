كوريا الجنوبية تخطط لحرب جوية إلكترونية ضد بيونج يانج لتعطيل شبكة الدفاع الجوي

تخطط سيئول لشن حرب جوية إلكترونية ضد بيونج يانج لتعطيل شبكة الدفاع الجوي الكورية الشمالية، باستخدام طائرات حرب إلكترونية بعيدة المدى.

وتضع كوريا الجنوبية 4 خطط استراتيجية مخصصة لطائرات الحرب الإلكترونية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.



وقالت الوكالة إلى أن المشروع الذي سيبدأ العمل فيه العام المقبل، من المقرر أن يكتمل في 2032.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات التي سيتم تطويرها ستكون قادرة على تعطيل شبكة الدفاع ونظام التوجيه اللاسلكي لبيونج يانج.

وتابعت: "سيساهم ذلك في تطوير الاستراتيجية الجوية لجيش كوريا الجنوبية وقدرته على أداء العمليات المشتركة".

وأوضحت الوكالة أن مشروع طائرات الحرب الإلكترونية سيساهم في جمع البيانات وتحليلها عن جميع التهديدات المجاورة للبلاد.

ويتضمن المشروع إجراء تعديلات على الطائرات القائمة، لتتمكن من تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية المتطورة في المستقبل.

وتُستخدم طائرات النقل العسكري والطائرات النفاثة المختلفة في مهام الحرب الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات عليها تسمح بتزويدها بالمعدات اللازمة لهذه المهمة.

