عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم تناول المنشطات بدون إذن الطبيب؟.. أمين الفتوى يجيب

منشطات
منشطات

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول ما حكم أخذ منشطات أو مهدئات بدون إذن الطبيب؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "الفقهاء بيقولوا عن المنشطات والمهدئات والمواد المخدرة، عمت بها البلوى يعنى سبب البلاوى، حقيقة هناك أدوية تكتب للحالة التى تستحقها وهذا علاج وله فاعلية معينة، فلا يكتب إلا عن طريق الطبيب".

وأضاف: "فى بقى استخدام غير مشروع للأدوية واصبحوا يستخدموها كمواد مخدرة، علشان بتعمل غياب للعقل بدرجة من الدرجات، فتدخل المشروع وعمل لها تجريم وجدول طبي يمنع صرفه إلا بالطبيب".

الإفتاء منشطات مهدئات الطبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

كولر يصدم نجم الأهلي باستبعاده من مواجهة الإسماعيلي

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

حزب الله ينشر فيديو لقصف تمركزات جنود الاحتلال بداخل إسرائيل

ترشيحاتنا

وصل 120 جنيها.. ارتفاع سعر العنب بصورة كبيرة في الأسواق| ماذا يحدث؟

الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة إنبي في الدوري غدا

146 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تجلب الخير للمصريين

قرار صادم من كولر تجاه أفشة والشناوي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار التواصل لوقف حرب غزة

هرج ومرج بين الطلاب.. بلطجية يقتحمون مدرسة نموذجية بالهرم في الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف زكي ومحمد محمود عبدالعزيز أول الحضور لعزاء عصام الشماع

لو بتتعامل مع شخص نرجسي.. خطوات تساعدك في علاجه

نصف مليون جنيه انخفاضا في أسعار سيارات كيا بالسوق المصري

الكيلو تخطى 120 جنيهًا| أسباب أرتفاع أسعار العنب.. شعبة الخضروات والفاكهه تجيب

فيديو

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

بعد اتهامها بـ الزنـ.ـا.. المواجهة الأولى بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر

منة عدلي القيعي تحذف صورها مع خطيبها إيهاب عبدالواحد وتلغي متابعته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ