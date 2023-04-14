دودة خطيرة.. احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار

يستعد الكثير لتناول الرنجة في شم النسيم وعيد الفطر وقد قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ضرورة شوي الرنجة قبل تناولها.

وقالت نوح في منشورها " خلي بالكم من الرنجة لازم تعامل حراريا بشكل جيد جدا خصوصا منطقة البطن بما فيها البطارخ لان هناك دودة خطيرة اسمها انيساكس سمبلكس تكون موجودة في معظم الرنجة. .في حالة عدم تسخينها جيدا أو تم اكل الرنجة قبل التنظيف .



في حالة عدم التخلص من الدودة بيكون لها القدرة علي اختراق المريء في الإنسان وتسبب سرطان المريء

و قد تؤدي للوفاة .



وقد تسبب صدمات عصبية في الصغار نتيجة تأثيرها علي بعض النهايات العصبية للخلايا فاحذروا شراء رنجه مجهولة المصدر .او غير صالحة بمعني

الجسم متهالك لا يوجد لمعان علي الجلد والجلد غير متماسك .



انفجار البطن وظهور جزء من شوك السمك .

ريحة متعفنة ووجود مياه مدممة فيها

في هذه الحالة لا تؤكل ويجب معاملة الرنجة السليمة حراريا بشكل محترم .

