عرض مغرِ لـ نجم الأهلي يهدد مسيرته مع القلعة الحمراء

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة أحد الأندية الروسية في التعاقد مع نجم الأهلي أحمد عبد القادر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وكتب فرج عامر عبر حسابه على "فيسبوك": "أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي والذي ظهرت نجوميتة خلال إعارته لسموحة وقدم مستو عالمي في كرة القدم قبل أن يعود للأهلي ويواصل نجاحه، غالبا سوف يحترف في روسيا بعد وصول عرض مغرِ جدا للأهلي لكي يحترف في الدوري الروسي في نهاية هذا الموسم".

يذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ38".



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غدًا الجمعة باستاد القاهرة.



