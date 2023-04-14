الكأس في الدولاب ... رسائل تحذيرية من كولر للاعبي الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة إن كولر مدرب الأهلى عقد جلسة مع اللاعبين علي هامش التدريبات الأخيرة حذرهم من صعوبة مواجهة فاركو لانها تأتي بعد نشوة الحصول علي بطولة وقد يتسبب انشغال البعض بالاحتفالات في تعرضنا لصدمة فنية



وأوضح شبانة خلال تقديمه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن المدير الفني أكد أن المباراة تحتاج اللعب بروح قتالية ونسيان مباراة بيراميدز لأن الكأس تم وضعه في دولاب البطولات ونحن أمام منافس عنيد سيلعب بكل قوته لتحقيق نتيجة أمام البطل وهو مايصعب المهمة علينا ولابد من احترام المنافس جيداً.



وواصل شبانة: "وشدد كولر على أهمية التركيز فقط في الفوز خلال المباراة ومواصلة اسعاد الجماهير التي تنتظر منا الكثير في الملعب ولابد من غلق اي ملفات تؤثر عليكم".



وأكمل: "طالب السويسري من رباعي الدفاع بضرورة التركيز أمام مهاجمي فاركو وعدم ترك أي مساحات أمامهم مثل الجزائري رزقي حمرون وعمرو جمال وشكري نجيب وكذلك ثنائي الوسط النيجيري كينجسلي سوكاري ومحمود حمادة ولابد من الضغط عليهم من منتصف ملعبهم ".



وكشف: "اختتم كولر جلسته مع اللاعبين أن المباراة لها دوافع كبيرة قبل مباراة الرجاء المغربي بجانب أن فاركو منتعش بعد فوزه علي الاتحاد السكندري ويرغب في استثمار انتصاراته في الدوري".