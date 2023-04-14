عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكأس في الدولاب ... رسائل تحذيرية من كولر للاعبي الأهلي

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة إن كولر مدرب الأهلى عقد جلسة مع اللاعبين علي هامش التدريبات الأخيرة حذرهم من صعوبة مواجهة فاركو لانها تأتي بعد نشوة الحصول علي بطولة وقد يتسبب انشغال البعض بالاحتفالات في تعرضنا لصدمة فنية 


وأوضح شبانة خلال تقديمه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن المدير الفني أكد  أن المباراة تحتاج اللعب بروح قتالية ونسيان مباراة بيراميدز لأن الكأس تم وضعه في دولاب البطولات ونحن أمام منافس عنيد سيلعب بكل قوته لتحقيق نتيجة أمام البطل وهو مايصعب المهمة علينا ولابد من احترام المنافس جيداً.


وواصل شبانة: "وشدد كولر على أهمية التركيز فقط في الفوز خلال المباراة ومواصلة اسعاد الجماهير التي تنتظر منا الكثير في الملعب ولابد من غلق اي ملفات تؤثر عليكم".


وأكمل: "طالب السويسري من رباعي الدفاع بضرورة التركيز أمام مهاجمي فاركو وعدم ترك أي مساحات أمامهم مثل الجزائري رزقي حمرون وعمرو جمال وشكري نجيب وكذلك ثنائي الوسط النيجيري كينجسلي سوكاري ومحمود حمادة ولابد من الضغط عليهم من منتصف ملعبهم ".


وكشف: "اختتم كولر جلسته مع اللاعبين أن المباراة لها دوافع كبيرة قبل مباراة الرجاء المغربي بجانب أن فاركو منتعش بعد فوزه علي الاتحاد السكندري ويرغب في استثمار انتصاراته في الدوري".

الأهلى الرجاء المغربي الاتحاد السكندري المغرب بيراميدز لاعبي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

3 من عائلتها محبوسون في قضايا مخدرات .. امبراطورة الحشيش بقبضة مباحث القاهرة

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

عرض مغرِ لـ نجم الأهلي يهدد مسيرته مع القلعة الحمراء

تعرف علي حقيقة إصابة فتوح بمباراة الزمالك

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

موضوعات متعلقة

الفنانة تغريد فهمي تهاجم هؤلاء الممثلين: اللي عندهم خلص

ترشيحاتنا

العراق .. مقتدى الصدر يعلن تجميد تياره وإغلاق حسابه على تويتر

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

ميدو يكشف طريقة لعب الزمالك مع أوسوريو

أفضل دعاء لشفاء المريض يوم الجمعة .. احرص عليه طوال اليوم

مايكروسوفت تطلق تحذيرا لمستخدمي windows 10.. اعمل تحديث بسرعة

خبراء اقتصاديون يفجرون مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. وعواقب وخيمة على الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودة خطيرة.. احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار

وداد بالعباية السوداء.. صور جوري بكر تشعل السوشيال ميديا من جديد

مسلسل ستهم الحلقة 22.. إخلاص روجينا لـ إياد نصار يبعدها عن الزواج

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ