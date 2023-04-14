إصابة 17 شخصا فى إنقلاب سيارة عمال بالبحيرة

إصابة ١٧ شخصاً بجروح و كدمات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة عمالة بطريق الصحراوى عند مدخل قرية الشجاعة التابع لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة و تم نقل المصابين لمستشفى وادىالنطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة و حرر محضر بالواقعة .

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 17 مصاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعةلمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة