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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث صحراوي الإسماعيلية.. خروج المجند المصاب من المستشفى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت مصادر طبية خروج المجند الشرطي المصاب في حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والذي وقع باكر الجمعة، وراح ضحيته ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وأصيب سائق.

تفاصيل مؤثرة في وفاة ضابط وإصابة شخصين خلال حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

وتوفي ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وأصيب شخصين آخرين، اثر تعرضهم لحادث مروري مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة تفاصيل وقوع الحادث، والذي راح ضحيته المقدم كريم ابو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، وأصيب مجند وسائق.

قالت المصادر، إن سبب وقوع الحادث تصادم سيارة الشرطة وسيارة أخري نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بالمنايف أمام شركة الكهرباء.

وبحسب المصادر، كان الضابط والمجند داخل سيارة الشرطة، أثناء وقوع الحادث في تمام السادسة من صباح اليوم الجمعة، لتفقد الخدمات ونقاط التفتيش بالطريق الصحراوي.

من جانبها قالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن إصابة مجند شرطة إبراهيم حسن إبراهيم، اشتباه بعد ارتجاج وصدمة عصبية، وجروح متفرقة، وسائق السيارة النقل ويدعي طارق السيد البندارى، 55 عام، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

وأضافت المصادر أن الضابط لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الاليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها الي القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه بمقابر العائلة.

من جانبها أوفدت مديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود عاشور مدير الأمن، وفد رسمي لاستكمال الإجراءات الرسمية وتشييع جثمان فقيدهم الي مثواه الأخير.

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