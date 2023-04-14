مزود بمعدات مراقبة .. فنلندا تبني سياجا علي الحدود مع روسيا

بدأت فنلندا إنشاء أول جزء من سياج على حدودها مع روسيا، اليوم الجمعة، بعد أقل من أسبوعين علي انضمامها لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، حسبما أفادت رويترز.

وخوفا من رد الفعل بعد تقدمها بطلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي، قررت الحكومة الفنلندية منذ عام، بناء السياج تحسبا لتحرك روسيا نحو إغراق الحدود بالمهاجرين.

وتتحسب فنلندا لتكرار الأحداث التي وقعت على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في بولندا في شتاء عام 2021 حين اتهم التكتل بيلاروسيا المجاورة والحليف الوثيق لروسيا بصنع أزمة من خلال نقل مهاجرين من الشرق الأوسط ومنحهم تأشيرات دخول ودفعهم نحو الحدود.

ومن المقرر أن يغطي السياج الفنلندي المصنوع من شبكة من الحديد الصلب، نحو 200 كيلومتر من الأجزاء الأكثر حساسية من حدود فنلندا بحلول نهاية عام 2026.

وقال إسمو كوركي، مدير المشروع، اليوم الجمعة، إن السياج لا يراد به إيقاف أي محاولة غزو لكن سيكون مزودا بمعدات مراقبة.

ولم تشهد الحدود التي تمتد 1300 كيلومتر إجمالا حتى الآن إلا نشاطا بشريا محدودا.