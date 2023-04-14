خبرات الصربي تقود الاتحاد السكندري للفوز على سموحة بثلاثية بالدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تحقيق فوز كبير على نظيره سموحة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

نجح مابولولو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة السادسة من ضربة رأسية ثم عاد ليعزز تقدم الاتحاد بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة81 بعد تمريرة متقنة من أحمد عادل.

وتمكن أحمد عادل من تسجيل الهدف الثالث في شباك سموحة بعد تمريرة متقنة من مابولولو في الدقيقة 91.

ونجح محمد عصام في تسجيل الهدف الأول لنادي سموحة وتقليص الفارق في الدقيقة 93 بعد تمريرة من صديق أوجولا.

بتلك النتيجة يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 39 نقطة بينما يتواجد سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى : عمر صلاح

خط الدفاع : بركات حجاج – احمد شوشه – محمد سعيد – احمد جمال

خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو –

خط الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن



بينما استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري على تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى : المهدي سليمان

خط الدفاع : هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء

خط الوسط : عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود

الهجوم : كريستوفر مابولولو