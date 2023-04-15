ديانا هشام تخطف الانظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ديانا هشام ، جمهورها بـ عدة صور من احدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت ديانا بإطلالة جذابه مبهجة، مرتدية سوت باللون الرصاصي، ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وأما من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها.

ونالت الصور على اعجاب متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها .

يذكر أن كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، عن مرورها بأزمة نفسية بعد زيادة وزنها في إحدى الفترات.

وقالت ديانا هشام خلال لقائها في برنامج "البوكس": "وزني زاد في الفترة الأخيرة بسبب استخدامي بعضالأدوية،ومررت بحالة من التعب والإرهاق".