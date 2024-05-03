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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات قوية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المواجهات الهامة والقوية بالدوريات المختلفة، أبرزها لقاء الاتحاد السعودي مع أبها بدوري روشن والهلال والتعاون وعلي المستوي الأوروبي تقام مواجهة قوية بين خيتافي وأتليتك بيلباو.

إليك جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة للمباريات المختلفة:

مواعيد مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:

1. الاتحاد السكندري مقابل بلدية المحلة - الساعة 7 مساءً على قناة 1 On Time Sport.
  
2. زد إف سي مقابل المقاولون العرب - الساعة 7 مساءً على قناة 2 On Time Sport.

مواعيد مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة:

1. اليابان X أوزبكستان - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN SPORTS AFC.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

1. لوتون تاون X إيفرتون - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

1. خيتافي X أتلتيك بيلباو - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

1. تورينو X بولونيا - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

1. هوفنهايم X لايبزيج - الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

1. تولوز X مونبلييه - الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
  
2. لانس X لوريان - الساعة 10 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

1. التعاون X الهلال - الساعة 6 مساءً على قناة SSC HD.

2. الاتفاق X الفيحاء - الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC HD.

3. أبها X اتحاد جدة "أحمد حجازي" - الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC HD.

مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة:

1. الوحدة X العين - الساعة 7:45 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية.

الاتحاد السعودي أتليتك بيلباو الدوري الفرنسي الدوري السعودي الدوري الإنجليزي الهلال والتعاون الاتحاد السكندري الاتفاق

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