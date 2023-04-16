حبس 3 أشخاص سرقوا أسلاكا كهربائية ونحاسية من موقع تحت الإنشاء ببدر

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والنحاسية بإسلوب "المغافلة" من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة بدر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والنحاسية بإسلوب "المغافلة" من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة بدر ، كما إعترفوا بإرتكاب (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب ، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة) أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من حديد التسليح والأسلاك والكابلات النحاسية وزنت 500 كيلو جرام – إسطوانة غاز – جهاز "شنيور" – ماكينة لحام) وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها.

