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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اثارتها الجدل بشخصية دلال.. 10 صور وضعت إيمان العاصى فى مأزق

صدى البلد

آثارت الفنانة ايمان العاصى الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفرالعمدة، الجدل على السوشيال ميديا  بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .

 

و تألقت إيمان العاصى، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها.


 صرح الفنان محمد رمضان بأن الفنانة إيمان العاصي مظلومة تمثيليا.

 

مشيرا في حديثه مع الإعلامية فاطمة مصطفي علي راديو 9090 أن إيمان العاصي كانت مظلومة في نوعية الأدوار التيتقدمها علي الشاشة، بسبب حصر المخرجين لها في أدوار البنت الرقيقة الجميلة، وعادة هذه الأدوار لم يكن بها أىمساحات تمثيلية لخروج موهبة الممثل.

 

وأضاف أن شخصية دلال في جعفر العمدة سوف يجعلها تبدأ مرحلة جديدة في إختيار الأدوار خاصة مع تفاعل الجمهورحول شخصيتها في المسلسل ومدي الشر الذي يظهر منها في الحلقات الأخيرة.

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الفنان محمد رمضان الفنانة ايمان العاصي تفاعل الجمهور دلال الفنانة إيمان

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