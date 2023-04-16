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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يزور مطرانية وكنائس الإسماعيلية والقنطرة للتهنئة بعيد القيامة

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

زار حزب «المصريين الأحرار» إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس وكنائس المحافظة و القنطرة غرب للتهنئة بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

حيث قاد الجولة بهاء وديع عضو الهيئة العليا، وشاركه محروس فرج عضو هيئة مكتب الحزب القنطرة غرب.

ونقل تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام وقيادات الحزب إلي الأنبا ساروفيم مطران الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ الحزب الأرشمندريت جبريل حبيب خلال لقاء بكنيسة مارمينا الروم الأرثوذكس، وسجل معايدة في مطرانية الأقباط الكاثوليك في سجل الزيارة.

وقام وفد الحزب بزيارة كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية وهنأ رعاة وكهنة الكنيسة  القمص مينا عوض، والقس يعقوب صبحى، والقس إسحق أنور، وكنيسة مارجرجس و مارمرقس القنطرة غرب لتهنئة القمص ساويرس القمص مرقس.

كما زار الكنيسة الكاثوليكية بالقنطرة وقدم التهنئة الي الآب اغناطيوس حكيم، والأب ارسانيوس يوسف، وكما أعرب الجميع عن امتنانهم للزيارة والتهنئة مناسبة الاعياد المباركة واهتمام الحزب المشاركة الدائمة والتواصل مع الجميع.

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