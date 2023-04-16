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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتقليل الاعتماد على الصين.. شولتز: ألمانيا تريد مساعدة الدول الغنية بالمعادن الحيوية

شولتز
شولتز

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، إن ألمانيا تريد مساعدة الدول الغنية بالمعادن الحيوية مثل تشيلي وإندونيسيا وناميبيا لبناء البنية التحتية للمعالجة الخاصة بها لتقليل الاعتماد على الصين.

وتحاول برلين إعادة التوازن إلى علاقتها مع الصين وتقليل الاعتماد على القوة الآسيوية للحصول على المدخلات الرئيسية ، مثل النيكل والمعادن الهامة الأخرى.

وقال شولتز في بيان 'إذا نجحنا في تحديد المزيد من خطوات المعالجة حيث توجد المواد الخام في الأرض ، فلن يؤدي ذلك فقط إلى ازدهار محلي أكبر ... وسنضمن أن لدينا أكثر من مورد واحد في المستقبل'. خطاب في معرض التجارة الصناعية الألماني هانوفر ميسي.

وأضاف شولز إنه يؤيد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ، والتي يتفاوض الطرفان عليها منذ عام 2016.

واستطرد: 'إنني ملتزم بضمان أن نحصل أخيرًا على هذه الاتفاقية عبر خط النهاية الآن' ، مضيفًا أن التطورات الجيوسياسية في أوروبا وآسيا تدعو إلى صفقات مماثلة مع دول أخرى مثل المكسيك وأستراليا وكينيا والهند.

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