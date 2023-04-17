رمضان أحلى في رأس البر.. الدمايطة يفضلون الإفطار على شاطئ رأس البر

اعتاد الدمايطة طوال شهر رمضان كل عام، التوجه الى شواطئ راس البر لتناول الإفطار على شاطئ رأس البر، والاستمتاع بالطقس.

رمضان احلى برأس البر

فالمحافظة لها طبيعة خاصة في كل شيء، لها فولكلورها وعاداتها التي لا تنقطع طوال شهر رمضان، تلك العادات التي توارثها المجتمع الدمياطي جيلا بعد جيل ، حتي أصبح جزءا أصيلا من تاريخ هذا البلد، ومحافظة دمياط تعد خليطا بين عدد من المجتمعات التي جعلت للمحافظة مذاقا خاصا في كل المناسبات بين صانع وصياد ومزارع وحرف أخري كونت مجتمعا مختلف الطباع ، له سماته الخاصة وطباعه الفريدة، وعلى الرغم من سوء حاله الطقس، إلا أن هذا لم يمنع الدمايطة من الخروج في آخر أيام شهر رمضان، للإفطار على شاطئ رأس البر.

طقوس الدمايطة الإفطار على البحر

التقت" صدى البلد " بعدد من الأسر التي حرصت على الخروج للشاطئ وتناول الإفطار على الشاطئ، وأكد إبراهيم عبدالله، أنه يخرص هو واسرته كل رمضان على تناول الإفطار بشاطئ رأس البر كنوع من التغير واحد العادات التي اعتاد عليها منذ الصغر واليوم يصطحب أسرته لاستمتاع بالإفطار على الشاطئ.

وتابع، أن الأطفال نفسهم يستمتعون بتلك الأجواء.

المسيحي والمسلم على شاطئ رأس البر

واشار احمد السيد، أحد المواطنين، أن الأسر المسيحية بدمياط تأتى لتناول الطعام على الشاطيء وقت اذان المغرب لتشارك المسلمين طقوسهم وهم اعتادوا على ذلك.

وأوضح أن الشباب يساعدون بعضهم البعض في تجهيز الاكل على الشاطئ وتجهيز المائدة لتناول الأطفال مسلما ومستحيل في جو من البهجة.

https://fb.watch/jYabyXlCNZ/?mibextid=Nif5oz

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