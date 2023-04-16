منطقة دمياط الأزهرية تحتفل بيوم الوفاء وختام الأنشطة الطلابية

نظمت منطقة دمياط الأزهرية، حفلا كبيرا شهده الشيخ وسيم متولي رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية وذلك احتفالا بيوم الوفاء وتكريم المتفوقين والأيتام ومشرفي الأنشطة بإدارة رعاية الطلاب والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات المشاركين في المسابقات والأنشطة التربوية الثقافية.

بدأ الحفل بفقرات ترفيهية للطلاب والعاب متنوعه وبعض الفقرات المختلفه في حديقة معهد دمياط النموذجي.

بدأ الحفل بقاعة معهد دمياط الثانوي وذلك بالسلام الوطني والقرآن الكريم، وقدم الأستاذ وسيم عبد الحكم برامج الحفل وكانت أولى فقراته كلمه للشيخ اشرف الموافي مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ دمياط تكلم فيها عن الرحمة والتراحم في الأسلام.



وتحدث الدكتور احمد علام مدير عام منطقة دمياط الأزهرية تكلم فيها عن الدور الرائد لإدارة رعاية الطلاب والأنشطة التي تقوم بها مما ادى إلى حصول المنطقة على مراكز متقدمه في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

وتناول الدكتور مجدي قراميط مدير التعليم الثانوي بالمنطقة في كلمته التكافل والتراحم و التلاحم بين الجميع مما ادى الى انجاح المنظومة التعليمية وأداءها لدورها بكل براعة





وتحدث رئيس الإدارة المركزية الشيخ وسيم متولي خليل ورحب بالحضور جميعا وشكر الطلاب المبدعين الطالب محمد الضويني الذي افتتح الحفل بتلاوة عطرة والطالب عمر صقر والطالب محمد ابو العينين.

ووجه الشكر للجنة النقابية لما بذلته من جهد وتعاون ملحوظ، ثم تم توزيع الجوائز والدروع على المتفوقين والاخصائيين وشيوخ المعاهد المشاركين في الأنشطة المتنوعة.



وفي نهاية الحفل وجه وسيم عبد الحكم النائب الأول لرئيس اللجنة النقابية ونيابة عن خالد عبد الفتاح رئيس اللجنة النقابية، الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لدعمه أنشطة اللجنة النقابة.

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