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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على طالب أزهق حياة طفلة جارته بالإسكندرية.. غدا

صدى البلد

تصدر، غدا الاربعاء،  محكمة جنح أحداث بمجمع محاكم الإسكندرية، حكمها على المتهم بقتل طفلة والتعدي عليها.

تعود أحداث الواقعة المقيدة، برقم 2082 لسنة 2022 جنح رعاية الأحداث فى الإسكندرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بالعثور على المجنى عليها داخل الشقة محل سكنها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن مرتكب الواقعة المتهم " ز.م ع" 16 سنة طالب ومقيم بنفس عقار المجنى عليها وأنه استغل عدم تواجد والد ووالدة المجنى عليها لسفرهما إلى محافظة القاهرة، وتواجد الطفلة بمفردها وطرق باب الشقة ففتحت له، وما أنا ظفر بها حتى أسقطها أرضا وأطبق يديه على رقبتها حتى فقدت وعيها وارتكب جريمته محل الاتهام، ثم أحضر قطعه من القماش ولفها حول عنقها قاصدا إزهاق روحها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وأحضر سكينا من المطبخ، وقام بطعنها 3 طعنات استقرت برقبتها وقام بسرقة هاتفها المحمول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أفاد بأن المتهم ارتكب الجناية بجناية أخرى وهى فى ذات الزمان والمكان تعدى على المجنى عليها " ر.ع.ح" بغير رضاها وبيت النية وعقد العزم المصمم على التعدي عليها ورسم مخططه الإجرامى بالتوجه إلى مسكنها، وطلب منها خبزا كما اعتاد لإحضاره من قبل أسرتها، وأن المتهم أحرز سلاحا أبيض “سكينا” مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى وكذلك سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليها وبناء عليه يكون المتهم، ارتكب الجناية والجنحة بقانون الطفل فقررت إحالته إلى محكمة جنح وجنايات الطفل المختصة بمحكمة الإسكندرية، لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، وقررت المحكمة تأجيل الحكم لجلسة غد 19 ابريل.

محكمة جنح محاكم الإسكندرية الاسكندرية

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