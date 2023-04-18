هاني حتحوت يرد على الاتهامات: لست سببا في إيقاف كهربا.. فيديو

نفى الإعلامي هاني حتحوت أن يكون سببًا في توقيع العقوبة على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد إثارة الواقعة التي تسببت في إيقافه.

وتحدث حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد رياضة"، عن أن بعض الأشخاص أرسلوا له وقالوا إنه السبب في توقيع عقوبة على كهربا، وعلّق قائلًا: "أنا لست السبب في عقوبة كهربا.. أنا مالي أنا بوجه بنصيحة ولا أطالب بالإيقافات".

وتابع: "أنا أتمنى ألا يتم توقيع عقوبة على أي لاعب في العالم".

وأردف قائلًا: "نحن نتكلم كرة ولوائح.. لو أنا كنت قاضيًا كنت سأصدر القرارات ثاني يوم مباراة الأهلي والزمالك ونترك من يتظلم يقوم بالتظلم".

واستغرب الإعلامي هاني حتحوت تأخر اتحاد الكرة حتى الآن في الإعلان عن العقوبات المسلطة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وكذلك مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك رغم الكشف عن العقوبات من قبل الإعلامي أحمد موسى.

وتساءل الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، عبر قناة صدى البلد"، "متى سيتم الإعلان عن العقوبات ضد محمود كهربا أو ضد مرتضى منصور؟"، مؤكدًا: "اتحاد الكرة يرسب في اختبار جديد".

وقال حتحوت: "لو تم الإعلان عن العقوبة التي انفرد بها الزميل الإعلامي أحمد موسى كان من المفترض ألا يلعب كهربا أمام سموحة".

وأضاف قائلًا: "كل دقيقة تمر بعد خروج القرار دون الإعلان رسميًا عنه هي ضد مصداقية اتحاد الكرة".

