قرار عاجل من مجلس الدوما بشأن حماية المواطنين الروس في الدول الأخرى

وافق مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديل يمكن الرئيس الروسي من حماية المواطنين الروس من القرارات غير القانونية التي تتخذها المنظمات الأجنبية أو الدولية، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏ويجري إجراء التعديلات قبل القراءة الثانية لمشروع قانون حكومي يسمح لجميع العسكريين الذين تلقوا تدريبا خاصا مسبقا بالمشاركة في أنشطة حفظ السلام.‏

‏ويقترح استكمال مشروع القانون بمادة جديدة تدخل تعديلات على قانون الأمن، وسيكون الرئيس مخولا باتخاذ تدابير لحماية روسيا ومواطنيها في حالة اتخاذ المنظمات الأجنبية أو الدولية قرارات أو اتخاذ إجراءات على حساب المصالح أو المبادئ الأساسية للقانون والنظام العام في روسيا.‏

و‏تمت صياغة المبادرة وتقديمها إلى مجلس النواب في البرلمان الروسي من قبل أعضاء مجلس الدوما، بمن فيهم رئيسه فياتشيسلاف فولودين وقادة فصائله.‏

‏كما أصدر رئيس مجلس الدوما الروسي تعليمات لصياغة هذه التعديلات في اجتماع حول إدخال تعديلات على التشريعات الروسية التي تحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية على أراضي روسيا.‏