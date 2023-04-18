وزير خارجية سوريا يعلن فتح سفارة بلاده بتونس عقب لقاء السعيد

أعلن وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عن أنه سيتم فتح سفارة سوريا بتونس خلال الأيام المقبلة وإرسال السفير والكادر الدبلوماسي، وذلك عقب لقائه الرئيس التونسي قيس السعيد، وذلك وفق ما نشرته الصحافة التونسية.

من جانبه قال الرئيس التونسي خلال استقباله المقداد في زيارته الرسمية اليوم الثلاثاء، إننا نؤكد حرص بلادنا الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية.

وتأتي هذه الزيارة، "تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير تونس لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

والمقداد قام بزيارة 4 عواصم عربية خلال 17 يوماً، حيث تُعتبر زيارة فيصل المقداد إلى تونس الرابعة إلى الدول العربية خلال 17 يوماً، وجميعها جاءت في إطار عودة العلاقات العربية مع سوريا والتقارب المتزايد معه مع حكومته.

وأولى تلك الزيارات كانت في الأول من الشهر الجاري حيث زار المقداد مصر، والتقى مع وزير خارجيتها سامح شكري، وبحسب وكالة رويترز فإن الزيارة هدفها بحث عودة النظام إلى الجامعة العربية بوساطة مصرية سعودية.

ويوم الأربعاء الماضي زار المقداد السعودية، والتقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان، وبحسب وزارة الخارجية السعودية فإن الجانبين بحثا الحل السياسي في سورية، وتسهيل عودة اللاجئين، وتأمين وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة

ويوم السبت الماضي، وصل المقداد إلى الجزائر، في زيارة هي الثانية خلال أقل من عام حيث سبق أن زارها في يوليو الماضي، والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والجدير بالذكر أن الجزائر وقفت إلى جانب سوريا منذ بداية الثورة، وحافظت على العلاقات الدبلوماسية معها ولم تقطعها يوماً، حيث لم تغلق سفارتها في دمشق.

كما بذلت الجزائر جهوداً حثيثة لإعادة النظام إلى جامعة الدول العربية، وسعت لإشراكه في القمة العربية التي استضافتها مطلع شهر نوفمبر الماضي، إلا أنها أخفقت في ذلك بسبب اعتراضات عربية حينها.