خطأ.. تعليق مفاجئ لفرج عامر على مطلب خصم 3 نقاط من الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، تفاصيل مطلب نادي سموحة من اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من النادي الأهلي بسبب مشاركة كهربا في اللقاء.

وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هذا الجواب تم إرساله عن طريق الخطأ لاتحاد الكرة ".

رد اتحاد الكرة

ردّ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على طلب نادي سموحة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بسبب مشاركة كهربا.

وقال محمد أبو الوفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ده كلام ينفع، وجواب لجنة الانضباط الخاص بعقوبة كهربا اتفتح النهارده واتحاد الكرة استلم الجواب النهارده ومباراة سموحة مع الأهلي كانت أمس".

ولفت محمد أبو الوفا: "نحن على مسافة واحدة من الجميع واتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكرة القدم في مصر، مضيفاً:" كافة قرارات اتحاد الكرة سليمة ومدروسة".