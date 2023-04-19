برلمانية: ضم العاملين بالإسعاف لصندوق التعويض عن المخاطر الطبية تقديرا لدورهم الكبير

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة وزارة الصحة على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء مؤكدة أن هذا القرار ياتي تقديراً لدورهم في تقديم الرعاية الطبية.

وقالت " نبيه" أن العاملين بهيئة الإسعاف المصرية يؤدون دوراً رئيساً في إنقاذ المريض بداية من إسعافه وإنقاذه وحتي الوصول إلي المستشفي ليقوم باقي القريق الطبي بالعلاج الجذري مشيراً أن أأعضائ الأسعاف ظهر دورهم جلياً أثناء أزمة كورونا وكان هناك إصابات كثيرة ووفيات أيضاً لذلك فالقرار مهم ويعكس الإهتمام بكل أعضاء المنظومة الطبية .

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الموافقة على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعلن في مستهل الاجتماع اعتماد وتفعيل العمل بالصندوق من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً عن اعتماد اللوائح المالية والإدارية للصندوق، والمعتمدة من قبل لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية.

وأضاف "عبدالغفار" ، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بدراسة تقديم مميزات إضافية لأسر الشهداء والمصابين من الفرق الطبية من أعضاء الصندوق، فضلاً عن توجيهه بأن يكون 25% من العاملين بالصندوق من أسر حالات المتوفين من الفرق الطبية الخاضعين لأحكام الصندق، مؤكداً حرصه على توطيد سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للفرق الطبية وأسرهم من المستهدفين.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أنه تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.