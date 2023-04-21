٥:٣٦ توقيت صلاة عيد الفطر في العريش

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مختلف مدن محافظات الجمهورية بالتزامن مع حلول موعد العيد في مصر، بعد ثبوت يوم الجمعة اول ايام عيد الفطر المبارك بحسب رؤية الهلال.

وبحسب هيئة البحوث الفلكية فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش محافظة شمال سيناء، في تمام الساعة 5:36 دقيقة صباحا .

رفع حالة الطوارىء

واستعدت مديرية أوقاف شمال سيناء بتجهيز الساحات بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش ورفع حالة الطوارئ في كافة المساجد الكبرى المقرر إقامة الصلاة بها، وكذلك الساحات

ووجهت مديرية الأوقاف في مختلف مراكز المحافظة ، الائمة والخطباء بالاستعداد بتطهير وتعقيم كافة المساجد والتأكد من نظافتها ومراجعة خطبة عيد الفطر المبارك .