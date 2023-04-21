لا تحسبن حلو الكلام دوما صادق.. فرج عامر يثير الجدل ببوست غامض

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك.

وكتب فرج عامر فى تدوينة له "ولا تحسبن حلو الكلام دوما صادق ولاتصدقن إلا الذي بالأفعال يتكلم".

يذكر أن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أعلن عن عدم شكوى النادي الأهلي بخصوص اشتراك كهربا في مباراته أمام سموحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتب فرج عامر: "سموحة لم ولن يشكو الأهلي بخصوص اشتراك كهربا في مباراته أمام سموحة ، وما تم تداوله أو إرسالة إلى اتحاد كرة القدم هو خظاب حدث نتيجة سوء فهم ، وسموحة تدارك ذلك فورا، مؤكدا علي احترامة لجميع الاندية المصرية وفي مقدمتها النادي الاهلي".