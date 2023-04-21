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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون : 11 ألف جندي أوكراني يتدرّبون في ألمانيا

صدى البلد

قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون اليوم، إن حوالي 11500 جندي أوكراني تم تدريبهم أو يتم تدريبهم في ألمانيا.

وصرح ميلي للصحفيين بأن "حوالي 2500 جندي أوكراني يخضعون الآن للتدريب في ألمانيا \، وأكمل حوالي 9000 تدريبهم وعادوا إلى أوكرانيا". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أن 65 عسكريًا أوكرانيًا أكملوا مؤخرًا تدريبات على استخدام نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت.

وقد عُقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية أمس الخميس . حيث رأس الاجتماع وزير الدفاع أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي.

وسبق لروسيا إرسال مذكرات إلى دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي لافروف إلى أن أي مادة تحتوي على أسلحة أوكرانية ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

هيئة الأركان المشتركة وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة البنتاجون قاعدة رامشتاين الجوية باتريوت الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة

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