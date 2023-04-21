أصدق وأطهر حب| شاهد... أم "تَربُط" حذاء نجلها خلال صلاة العيد بالغربية

شهدت ساحة الخلاء بمركز شباب قرية العزيزية في الغربية اليوم، لحظة بعنوان أصدق وأطهر حب في الوجود، لتؤكد المقولة "قد يخذلك العالم كله... وتبقي أمك جيشك الوحيد".

هذه اللحظة جاءت حينما وثقت أم - في العقد الخامس من عمرها - لحظة فرحتها بابنها الشاب أمام الجميع وقيامها بربط حذائه خلال تكبيرات وتهليلات صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور بين صفوف الحاضرين من الأسر والعائلات بذات القرية.



وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شارك أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الأضحى في ساحات المسجد، حيث قام المحافظ بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتمحورت خطبة العيد حول يوم العيد والذي يعد يوم الفرحة والجائزة فقد انقضى شهر رمضان سريعا شهر البركة والخير، فطوبى لمن صامه وقامه، فكما قال النبي للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة فطره لأنه نفذ وأتم أوامر ربه وفرحته عند لقاء ربه عندما يرى ما أعده الله عز وجل لعبادة الصالحين.

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