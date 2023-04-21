عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصدق وأطهر حب| شاهد... أم "تَربُط" حذاء نجلها خلال صلاة العيد بالغربية

لحظات حنان الام في
لحظات حنان الام في صلاة عيد الفطر بالغربية

شهدت ساحة الخلاء بمركز شباب قرية العزيزية في الغربية اليوم، لحظة بعنوان أصدق وأطهر حب في الوجود، لتؤكد المقولة "قد يخذلك العالم كله... وتبقي أمك جيشك الوحيد".

هذه اللحظة جاءت حينما وثقت أم - في العقد الخامس من عمرها - لحظة فرحتها بابنها الشاب أمام الجميع وقيامها بربط حذائه خلال تكبيرات وتهليلات صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور بين صفوف الحاضرين من الأسر والعائلات بذات القرية.

القصة الكاملة..انذار على يد محضر لرئيس جامعة طنطا لإخلاء مقر مستشفي 57357


وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شارك أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

txt

شاهد..فرحة وتكبيرات.. محافظ الغربية يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الأحمدي بطنطا..صور

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الأضحى في ساحات المسجد، حيث قام  المحافظ بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصادرة 1.5 طن ملبن وزبيب وعجوة منتهية الصلاحية في طنطا

وتمحورت خطبة العيد حول يوم العيد والذي يعد يوم الفرحة والجائزة فقد انقضى شهر رمضان سريعا شهر البركة والخير، فطوبى لمن صامه وقامه، فكما قال النبي للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة فطره لأنه نفذ وأتم أوامر ربه وفرحته عند لقاء ربه عندما يرى ما أعده الله عز وجل لعبادة الصالحين.

IMG-20230421-WA0188
IMG-20230421-WA0188
IMG-20230421-WA0187
IMG-20230421-WA0187
IMG-20230421-WA0185
IMG-20230421-WA0185
IMG-20230421-WA0186
IMG-20230421-WA0186
IMG-20230421-WA0184
IMG-20230421-WA0184
FB_IMG_1682100635378
FB_IMG_1682100635378
FB_IMG_1682100633396
FB_IMG_1682100633396
FB_IMG_1682100641091
FB_IMG_1682100641091
FB_IMG_1682100639549
FB_IMG_1682100639549
اطهر حب حب الام الغربية محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ربط حذاء ابنها الشاب فرحة صلاة العيد سمنود كفر العزيزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

مصدر جديد للدخل القومي.. ماذا يحتاج تصدير العقار حتى يحقق مكاسب دولارية؟

ليلة السقوط الحلقة الاخيرة..هروب طارق لطفي والإعلان عن جزء ثان من المسلسل

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن هدنة العيد

الجامعة العربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السودان خلال أيام العيد

هدية العيد.. وفر 4 آلاف جنيه واشتري موبايل سامسونج Galaxy A53 5G

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. موت مهره والقبض على جابر الكوماندا

خالص مالص بالص.. أصل أشهر الأمثال الشعبية| يا ابن الإيه طلعت "شتيمة"

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ