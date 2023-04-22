بركان تحت البحر المتوسط يستعد للانفجار.. كارثة تنتظر أوروبا والشرق الأوسط

بركان تحت البحر المتوسط يستعد للاستيقاظ

قدمت مذيعة صدى البلد " مريم كمال " تغطية خاصة عن بركان كولومبو الذي يقع في منطقة قريبة من جزيرة سانتوريني اليونانية في أعماق البحر الأبيض المتوسط والذي أشارت صحيفة علمية روسية أنه اقترب من الانفجار وانفجارهسيكون كارثة قد تنهي كوكب الارض .

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يوجد بركان تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط يستعد للانفجار​​، وهو قادر على تدمير أوروبا والشرق الأوسط، فيما ستؤثر عواقبه على بقية العالم، حسبما أفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.



البركان معروف باسم "كولومبو" ويقع على بعد 7 كيلومترات من جزيرة سانتوريني اليونانية، ودائما ما يحظى باهتمام العلماء والباحثين، حيث أكد باحثون بمعهد في لندن وجامعة أوريجون الأمريكية، وجود غرفة صهارة ضخمة تغلي في الوقت الحالي، وهذا يعني أنه في المستقبل القريب قد يبدأ ما وصفوه بالوحش تحت الماء في الانفجار.

ونقلت "كومسومولسكايا برافدا" عن العلماء قولهم إنه لا يمكن تحديد التاريخ الذي سيحدث فيه الانفجار البركاني الخاص ببركان كولومبو، لكن بالتوازي مع ذلك فإنهم يؤكدون أن غرفة الصهارة تنمو بسرعة، مشيرين إلى أن عمود الرماد والغازات البركانية يمكن أن يرتفع لعشرات الكيلومترات.

وتابعت الصحيفة الروسية: "الخطوة التالية تكمن في انتشار الغازات البركانية في جميع أنحاء كوكب الأرض، فيما ستتحول سحابة الرماد إلى غطاء يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض، نتيجة لذلك، وقد يأتي شتاء بركاني على كوكب الأرض".

ويعد بركان كولومبو أكثر البراكين نشاطا تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، وكان هذا البركان المسؤول الرئيسي عن تسونامي عام 1650، عندما انفجر للمرة الأخيرة، فغطى الماء الجزر في دائرة نصف قطرها 150 كم.