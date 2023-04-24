استمرار فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» في ثالث أيام العيد بالقصير

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" من مركز شباب القصير، بمدينة القصير، لاستقبال الأطفال والشباب والأهالي للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك ، والتي أطلقتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ يوم ترفيهي للقاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي بمراكز الشباب، والتي تهدف إلى ادخال البهجة والسعادة لهم وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وأكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترددين للاستمتاع بكافة الأنشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين ملاهي الأطفال والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب البحر الأحمر تتضمن توزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد.