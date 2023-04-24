عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» في ثالث أيام العيد بالقصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة  "العيد أحلى بمراكز الشباب" من مركز شباب القصير، بمدينة القصير، لاستقبال الأطفال والشباب والأهالي للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك ، والتي أطلقتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ يوم ترفيهي للقاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي بمراكز الشباب، والتي تهدف إلى ادخال البهجة والسعادة لهم وتوزيع الهدايا على الأطفال. 

 

وأكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترددين للاستمتاع بكافة الأنشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين ملاهي الأطفال والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب البحر الأحمر  تتضمن توزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد. 

البحر الأحمر الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

تحرير 14 مخالفة وإعدام أغذية فاسدة خلال حملة على المنشآت الغذائية بالقصير

حملات نظافة مكثفة خلال أيام عيد الفطر في مدينة الغردقة

خلال أيام العيد. .«مهرجان البطيخ» لإسعاد السائحين على شاطئ أحد الفنادق بالغردقة

احتراق يخت سياحي أمام سواحل الجونة.. تفاصيل

الدخول مجانًا.. تعرف على أماكن للتنزه دون أي تكلفة بالغردقة

السيطرة على حريق في إحدى المزارع بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة

بعد تعذر سفرهم جوا من السودان.. ميناء الغردقة يستقبل سائحين أمريكيين وإيطاليين

مطار مرسى علم يستقبل 153 رحلة من أوروبا

ترشيحاتنا

أصحاب من 17 سنة.. سر الصداقة القوية بين عمرو يوسف وحسن الرداد

حيلة جديدة في Gmail تؤدي لاختراقك فورا وسرقة حساباتك البنكية 

بفستان مكشوف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

10 جنيهات| محمد رمضان يكشف عن أول عيدية حصل عليها من والده.. فيديو

السفارة اليمنية في الخرطوم تعلن عن خطتها لإجلاء رعاياها من السودان

ضحايا لقمة العيش| رزقه الله بطفلين من ذوي الهمم فسافر إلى ليبيا لعلاجهما عاد لهما في نعش.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

لو بتتحرج.. كيفية التخلُّص من تعرُّق القدمَين

اليرقات المشعرة السامة تثير الفزع في بريطانيا

"جذبني حياؤها".. صور نادرة جمعت مي عمر ومحمد سامي

فيديو

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ